كلوب يقتحم قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد السعودي

اقتحم الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، قائمة المرشحين لتدريب فريق الاتحاد السعودي، خلفًا للفرنسي لوران بلان.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادي يورجن كلوب في صدارة قائمة المرشحين لقيادة الاتحاد.

إلى جانب كلوب، تضم القائمة أيضًا كل من: تشافي هيرنانديز، ومواطنه أوناي إيمري، والإيطالي لوتشيانو سباليتي، بينما يحضر البرتغالي سيرجيو كونسيساو بحظوظ أقل.



ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد تسعى لحسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني.

وكان الاتحاد أعلن السبت الماضي، إقالة لوران بلان من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام النصر 2-1 في الدوري السعودي.

وتراجع العميد إلى المركز الثالث في جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتصدر النصر ترتيب البطولة بـ12 نقطة، ويحل القادسية ثانيًا بـ10 نقاط.