قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يلمح إلى "حدث عظيم" في الشرق الأوسط.. هل اقتربت نهاية حرب غزة؟

ترامب والشرق الأوسط
ترامب والشرق الأوسط
ياسمين القصاص

في خطوة مفاجئة تحمل الكثير من الغموض، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحا لافتا عبر منصته «تروث سوشيال»، ألمح فيه إلى أن "شيئا عظيما" قد يتحقق في الشرق الأوسط قريبا، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. 

وقد أثار هذا التصريح تساؤلات حول ماهية الخطوة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات وتداخل الملفات الساخنة في المنطقة، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الإيراني.

وقال ترامب إن "فرصة حقيقية لتحقيق العظمة في الشرق الأوسط" تلوح في الأفق، دون تحديد إطار زمني أو إعطاء مؤشرات واضحة لما يقصده، وذلك بعد أيام فقط من إعلانه أنه "قريب جدا من التوصل إلى اتفاق" لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية نقلا عن وكالة «رويترز»، من المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين في البيت الأبيض، في محاولة لصياغة إطار اتفاق بشأن غزة، وسط دعم أمريكي وعربي واسع للمبادرة المطروحة.

تصريحات لا تهدأ

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، لم تتوقف تصريحات ترامب المثيرة، خاصة في ما يتعلق بالملفات الدولية الشائكة. 

وتكاد لا تخلو خطاباته من عبارات تحمل طابع التهويل أو الوعود الكبرى، سواء في ما يخص الحرب في أوكرانيا، أو النزاع في الشرق الأوسط.

إلا أن تصريحه الأخير بشأن "تحقيق العظمة في الشرق الأوسط" قد يشير إلى قرب إعلان هدنة أو وقف إطلاق نار شامل في غزة، خاصة في ظل الخطة التي تبنتها الولايات المتحدة وحظيت بتأييد عدد من الدول العربية والإسلامية، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الملف الإيراني يعود إلى الواجهة

بالتوازي مع ذلك، عادت إيران إلى صدارة المشهد الإقليمي، بعد أن نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا يكشف عن استمرار طهران في أعمال البناء داخل موقع عسكري محصن تحت الأرض، جنوب منشأة نطنز النووية، في خطوة يرجح أنها تهدف إلى استئناف تخصيب اليورانيوم وصولا إلى إنتاج سلاح نووي.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الضربة الأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يوليو الماضي لم تؤثر بشكل كبير على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

 وقد عادت الأمم المتحدة مؤخرا لفرض عقوبات على طهران، ما ينذر بتصاعد جديد في التوترات الإقليمية.

ترقب وحذر

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحا: هل يحمل ترامب مفاجأة دبلوماسية قد تغير مسار الأحداث في الشرق الأوسط، أم أن الأمر لا يعدو كونه جزءا من استراتيجيته الإعلامية المعتادة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن حقيقة ما ينتظر المنطقة من تطورات.

ترامب الرئيس لأمريكي الشرق الأوسط الاحتلال فلسطين غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

ترشيحاتنا

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد