أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال نجح بالفعل في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، سيصبح “رجل سلام حقيقي” ويستحق الحصول على جائزة نوبل.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن العالم في أمس الحاجة إلى سلام عادل وإنهاء الحرب الدائرة في غزة، مؤكداً أن الأموال الموجهة للصراعات والحروب يجب أن تستثمر في مشروعات التنمية وخدمة الشعوب.

وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة المستهدفة من تداعيات ما جرى في السابع من أكتوبر، قائلاً: "كل ما يحدث هدفه مصر بالدرجة الأولى، وليس 21 دولة عربية أخرى، والغاية الواضحة هي جرها إلى الحرب.