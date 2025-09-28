طارق فهمي: ترامب يستطيع الضغط على نتنياهو لوقف الحرب في قطاع غزة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن الدور الأمريكي مهم بالشرق الأوسط، كما أن الإدارة الأمريكية حريصة الآن على دعم علاقتها مع الوسطاء الكبار في المنطقة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أننا نقدم للإدارة الأمريكية نقاط إيجابية وعلينا أن نتعاون معها.

إنجاح مقترح وقف إطلاق النار

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن هناك تصميم من الإدارة الأمريكية على إنجاح مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لانه للمرة الأولى يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأمر مباشرة.

ولفت إلى أن ترامب يستطيع أن يضغط على نتنياهو لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والإدارة الأمريكية تتحدث الآن عن رؤية أشمل.

وأشار إلى إن رئيس وزراء الاحتلال سيعترض على بعض بنود المقترح المكون من 21 بند.