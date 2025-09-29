اليمين المتطرف الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لوضع شروط وضمانات على مقترح ترامب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن اليمين المتطرف الإسرائيلي والذي يرجح كفة بنيامين نتنياهو يحاول الضغط عليه بوضع شروط تملى وتفرض للقبول بمقترح ترامب، وهو ما تحدث عنه سموتريتش حينما قال إنه يجب توافر 3 شروط حتى يتم إعطاء تفويض لنتنياهو ولترامب متمثلة في الضفة الغربية وإعلان سيادة إسرائيلية عليها بالإضافة ألا يكون هناك وجود للسلطة الوطنية الفلسطينية داخل القطاع.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن اليمين طالب أيضا بمزايا استيطانية وتوسع، أما بن غفير أكد أنه لا يوجد تفويض لنتيناهو وهو ما يضعه في مأزق مما دفعه أنه لديه اجتماعات متواصلة معمقة لساعات طويلة مع عدد من القادة الأمريكيين حيث اجتمع معهم نتنياهو فعلا طيلة 6 ساعات كاملة وأكدوا أنها اجتماعات مثمرة.

وتابعت أن هناك خلافات ليست في الأمور الجوهرية وكأن المقترح الأمريكي كما تقول الصحافة الإسرائيلية أنه يعطي تعهدات لإسرائيل أن يكون هناك تفكيك لحماس عسكريا وسلطويا، أي لا وجود لحماس فيما يسمى باليوم التالي للحرب على غزة.