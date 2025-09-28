قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية
توك شو

وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق: نتنياهو في موقف صعب وذهب للقاء ترامب بمعلومات قديمة

غزة
غزة
عادل نصار

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يذهب للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو في موقف صعب و"أُسقط في يده"، مشيرًا إلى أن المتغيرات الدولية والإقليمية الأخيرة فرضت واقعًا جديدًا قد لا يتمكن نتنياهو من الإفلات منه هذه المرة.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" من رام الله مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، حيث تناول الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، بالتحليل اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، والدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية.

أوضح د. عمرو أن نتنياهو يسبق لقاءه بترامب باجتماع إسرائيلي داخلي "لإيجاد كيفية لمعالجة ما وصل إليه من معلومات حول مبادرة ترامب بشأن وقف الحرب على غزة". 

وأضاف: "نتنياهو ذهب للقاء ترامب بناءً على معلومات قديمة تغيرت بعد الاجتماع العربي الإسلامي، وبعد المشهد التاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما غير اللهجة الأمريكية".

ووصف خطاب نتنياهو الأخير في الأمم المتحدة بأنه كان "انفعاليًا وفي حالة غير سوية لرجل دولة"، معتبرًا أن استخدامه للخرائط وتباهيه يعكس حجم الضغوط التي يواجهها.

أشاد د. عمرو بالدور المصري التاريخي والحاسم، مؤكدًا أنه سيتعاظم في الفترة القادمة. وقال: "الدور المصري في الفترة القادمة سيكون أكبر بكثير مما كان عليه في الفترة الماضية. مصر منعت بحزم وقوة لا رجعة فيها أهم ما كان يريده نتنياهو وهو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء".

وأضاف: "في الحروب الكثيرة السابقة على غزة، كانت مصر هي من تختصر الزمن والخسائر وتصل إلى اتفاقات تهدئة. نحن ننظر للدور المصري ليس باحترام فقط، وإنما باعتماد كلي على أن الجدار المصري الذي حمى القضية الفلسطينية من التهجير، سيحمي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني". وأكد أن مصر ستكون "حجر الزاوية في أنشطة اليوم التالي" للحرب، وأن أي ترتيبات مستقبلية لا بد أن تمر عبر القاهرة.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من المبادرة المطروحة، توقع د. عمرو أن الحركة ستوافق على ما يتفق عليه الفلسطينيون والوسطاء العرب. وقال: "في تقديري، إن حماس سوف توافق على ما يوافق عليه الفلسطينيون والوسطاء العرب، لأنهم مؤتمنون على وضع غزة، والأولوية القصوى الآن هي وقف الحرب".

واختتم د. عمرو تحليله بالإشارة إلى أن نتنياهو سيستميت في تعديل بنود المبادرة، لكنه قد لا ينجح هذه المرة في ظل تغير موقف ترامب الذي تعهد لأصدقائه العرب والمسلمين بالعمل على إنهاء الأزمة.

غزة فلسطين قطاع غزة

