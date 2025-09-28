أستاذ علوم سياسية يكشف موعد وقف حرب غزة

كشف طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل وقف الحرب في غزة.

الإفراج عن الأسرى المحتجزين

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة

ولفت طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن نزع سلاح حركة حماس لن يكون في يوم وليلة وإنما يحتاج وقتًا لتنفيذه فعليًا على أرض الواقع.



وأردف أن الحرب في قطاع غزة سوف تنتهي قبل حلول يوم 7 أكتوبر المقبل سواء قبل أو بعد مقترح دونالد ترامب، موضحا أن الإدارة الامريكية حريصة على دعم علاقاتها مع شركائها في الدول العربية.

