الزمالك مش هياخده.. عمرو أديب يعلن فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في لقاء القمة بالدوري المصري.



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" النادي الأهلي سيفوز بالدوري هذا الموسم ".

وتابع عمرو أديب:" أنا جاي لابس جرافتة النادي اللي بتفائل بيها والجمهور مش مصدق اللي حصل وليه ده بيحصل وامتى هنكسب الأهلي بقى".

وأكمل عمرو أديب:" كده كل سنة وانت طيب والدوري خلص خلاص ومش هياخده الزمالك".

وتابع عمرو أديب:" كل سنة نفس المصيبة ونفس التنقيط عايز أفهم إيه المشكلة إحنا جايبين لاعيبة جديدة".