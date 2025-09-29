خالد الغندور: مدرب الزمالك يتحمل نتيجة لقاء القمة

علق الإعلامي خالد الغندور، على نتيجة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بعد إحراز المارد الأحمر هدفين غيَّرا سير المباراة، التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

وعلق خالد الغندور على نتيجة اللقاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشكل مختصر، وكتب: “مدرب الزمالك”.

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 72 بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات ليسددها على يسار حارس الزمالك.

وتمكن محمود حسن تريزيجيه من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء؛ لتصبح نتيجة المباراة 2-1 لصالح المارد الأحمر.