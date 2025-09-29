طلع نينجا بجد.. أمير هشام يشيد بأداء حسين الشحات

أشاد الإعلامي أمير هشام، بأداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في لقاء القمة بالدوري الممتاز.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "ده حسين الشحات طلع نينجا بجد، لاء نينجا ايه ده كينج قلب الماتش في ٣ دقايق".

وأحرز محمود حسن تريزيجية هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك في الللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدوليلتصبح نتيجة المباراة2-1 لصالح المارد الأحمر

وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.