رياضة

دونجا: الزمالك خارج الخدمة أمام الأهلي وكوكا أوقف مفاتيح لعب القلعة البيضاء

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يكن في مستواه خلال مباراة القمة أمام الأهلي، وظهر وكأنه “خارج الخدمة” على حد وصفه.

وأوضح دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن كوكا لاعب الأهلي قدم مباراة كبيرة ونجح في إيقاف خوان بيزيرا، الذي كان من المفترض أن يمثل أحد أهم مفاتيح اللعب لدى الزمالك، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء الفريق.

وأضاف أن عبد الله السعيد ومعظم لاعبي الزمالك لم يكونوا في مستواهم المعهود، مشيراً إلى أن الهزيمة أمام الأهلي ستكشف العديد من المشكلات داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أغلب لاعبي الزمالك كانوا يقدمون مستويات جيدة قبل لقاء القمة، لكن الأداء تبدل بشكل لافت بعد المباراة، حتى بدا وكأن الفريق بكامله يمر بحالة غياب جماعي.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن الظروف التي يمر بها النادي حالياً لا تحتمل إجراء تغيير جديد على مستوى القيادة الفنية، مؤكداً أن الاستقرار الفني هو الحل الأمثل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الزمالك تتطلب عملاً كبيراً على الجانب النفسي والبدني للاعبين، حتى يتمكن الفريق من استعادة توازنه سريعاً في المنافسات المقبلة.

تامر عبد الحميد دونجا الزمالك الأهلي

