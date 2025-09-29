قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أوقاف قنا تعقد 132 قافلة دعوية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

أوقاف قنا تعقد (١٣٢) قافلة دعوية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك
أوقاف قنا تعقد (١٣٢) قافلة دعوية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك
أ ش أ

قال وكيل وزارة الأوقاف بقنا الشيخ محمد زكي يونس أن المديرية عقدت (١٣٢) قافلة دعوية بجميع مراكز وإدارات أوقاف محافظة قنا، تحت عنوان: "التنمر".


وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا أنه قد شارك في هذه القوافل نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين من أبناء الوزارة، حيث شاركوا في المساجد الكبرى والمراكز الدعوية بمختلف مناطق المحافظة ولاقت هذه القوافل تفاعلًا واسعًا من رواد المساجد، الذين عبّروا عن ترحيبهم بها، مطالبين بمواصلة تنظيمها لما تحققه من أثر إيجابي في بناء الوعي الديني الرشيد.


وتأتي هذه القوافل الدعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقها وزارة الأوقاف لنشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الإيمانية، والأخلاقية، والوطنية لدى الفرد والمجتمع.

