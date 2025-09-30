أحمد عبد الباسط عن الشحات في مباراة القمة: النينجا

أشاد الإعلامي أحمد عبد الباسط بأداء نجم الأهلي حسين الشحات بمباراة القمة.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "النينجا حسين الشحات وجائزة الأفضل في المباراة".

وكان كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج “كورة كل يوم” على قناة “الحياة”، أبدى إعجابه بمستوى حسين الشحات، نجم الأهلي، في مباراة القمة أمس، الاثنين، ضد الزمالك.

وقال كريم شحاتة، عبر برنامجه على قناة “الحياة”: "حسيين الشحات اجتهد في مباراة اليوم، وكان تركيزه على تقديم استفادة للأهلي فقط".

وتابع: "بعد مستوى الشحات مع الأهلي اليوم تأكد عدم رحيله نهائيا عن النادي الفترة المقبلة، بالرغم من الحديث عن مغادرته في الفترة الأخيرة".