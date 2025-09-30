قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة

القافلة الإنسانية
القافلة الإنسانية
البهى عمرو

انطلقت اليوم، الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية جديدة من مصر، مُتجهة إلى قطاع غزة.

تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، ومواجهة "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تجويع السكان ومنع وصول الخدمات الأساسية والطبية إليهم.

وتُعد القافلة، التي تحمل رقم 44، أحدث دفعة من المساعدات التي ترسلها مصر إلى قطاع غزة بشكل مستمر منذ 27 يوليو الماضي.

رصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية" اصطفاف القافلة الإنسانية رقم 44 من المساعدات، تمهيدًا لتحركها من مصر ودخولها إلى قطاع غزة.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، زياد قاسم، من أمام معبر رفح، بأن قافلة المساعدات الـ44 ضخمة، حيث يبلغ عدد شاحناتها المئات، وتحمل سلعًا متنوعة تشمل سلالًا من المواد الغذائية والإغاثية.

وأشار إلى أن القافلة تتضمن أيضًا 3 شاحنات وقود لدعم القطاع.

في سياق متصل، لفت المُراسل إلى أن الجانب الإسرائيلي عرقل دخول بعض شاحنات المساعدات إلى غزة، دون أن يقدم أي توضيحات رسمية لأسباب هذه العرقلة.

571 ألف طن
أعلنت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن جهود المؤسسة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة أسفرت عن إدخال أكثر من 571 ألف طن من المساعدات المتنوعة.

وأوضحت “إمام”، في تصريحات سابقة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هذه المساعدات شملت مواد إنسانية، وإغاثية، وغذائية، وطبية.

وأضافت أن متطوعي الهلال الأحمر المصري قاموا بجهود إضافية داخل القطاع، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لتأسيس مخيمات ومستشفيات ميدانية، وتقديم خدمات طبية وإغاثية للفلسطينيين.

