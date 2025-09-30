قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان
بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية
المستشار حسين مدكور يوضح لـ صدى البلد حقيقة رفع المحامين دعاوى ضد الهيئة العامة للبترول
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

رنا عصمت

يحدث اعتلال عضلة القلب عندما تُصاب عضلة القلب بمرض يُضعفها، و في كثير من الحالات لا يتم تحديد السبب بدقة، ويمكن تبسيط الفهم باعتباره مرضًا في عضلة القلب لا يندرج تحت الفئات القلبية الأخرى، وقد يؤدي اعتلال عضلة القلب في النهاية إلىفشل قلبي.

توجد عدة أنواع من اعتلال عضلة القلب، تختلف حسب كيفية عمل عضلة القلب وما إذا كانت البنية القلبية قد تغيّرت نتيجة المرض، وعادةً يطلب الأطباء فحوصات مثل مخطط صدى القلب (Echocardiogram) للكشف عن التغيرات البنيوية وفهم الحالة بشكل أفضل.

علامات وأعراض ضعف عضلة القلب:

-تعب وإرهاق مع الأنشطة اليومية.

-دوار أو إحساس بالدوخة.

-صعوبة الاستلقاء على السرير بشكل مسطح أو صعود السلالم.

-تورّم في القدمين والساقين خاصة عند الجلوس لفترات طويلة.

-اضطراب ضربات القلب من المضاعفات المهمة المرتبطة باعتلال عضلة القلب.

الأسباب وعوامل الخطر:

-تلعب العوامل الوراثية دورًا رئيسيًا في معظم الحالات.

-لا يزال السبب الدقيق غير واضح لدى كثير من المرضى، وهناك أبحاث مستمرة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

-في بعض الحالات قد يؤدي الضغط النفسي أو الجسدي الشديد إلى حدوث اعتلال عضلة القلب، ويُعرف ذلك باسم متلازمة القلب المنكسر (Broken Heart Syndrome)، وغالبًا ما يحدث بعد فقدان شخص عزيز.

المصدر ديلي ميرور

