اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

يحدث اعتلال عضلة القلب عندما تُصاب عضلة القلب بمرض يُضعفها، و في كثير من الحالات لا يتم تحديد السبب بدقة، ويمكن تبسيط الفهم باعتباره مرضًا في عضلة القلب لا يندرج تحت الفئات القلبية الأخرى، وقد يؤدي اعتلال عضلة القلب في النهاية إلىفشل قلبي.

توجد عدة أنواع من اعتلال عضلة القلب، تختلف حسب كيفية عمل عضلة القلب وما إذا كانت البنية القلبية قد تغيّرت نتيجة المرض، وعادةً يطلب الأطباء فحوصات مثل مخطط صدى القلب (Echocardiogram) للكشف عن التغيرات البنيوية وفهم الحالة بشكل أفضل.

علامات وأعراض ضعف عضلة القلب:

-تعب وإرهاق مع الأنشطة اليومية.

-دوار أو إحساس بالدوخة.

-صعوبة الاستلقاء على السرير بشكل مسطح أو صعود السلالم.

-تورّم في القدمين والساقين خاصة عند الجلوس لفترات طويلة.

-اضطراب ضربات القلب من المضاعفات المهمة المرتبطة باعتلال عضلة القلب.

الأسباب وعوامل الخطر:

-تلعب العوامل الوراثية دورًا رئيسيًا في معظم الحالات.

-لا يزال السبب الدقيق غير واضح لدى كثير من المرضى، وهناك أبحاث مستمرة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

-في بعض الحالات قد يؤدي الضغط النفسي أو الجسدي الشديد إلى حدوث اعتلال عضلة القلب، ويُعرف ذلك باسم متلازمة القلب المنكسر (Broken Heart Syndrome)، وغالبًا ما يحدث بعد فقدان شخص عزيز.

المصدر ديلي ميرور