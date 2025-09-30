حملات مكثفة على مواقع العمل للتأكد من تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية

أصدر وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، "الكتاب الدوري" رقم 18 لسنة 2025، وجه خلاله مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش الميداني للتأكد من تطبيق أحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة مواقع العمل الإنشائية، مع موافاة الإدارة المركزية المختصة بالنتيجة، وذلك بصفة يومية..وأكد الوزير أن هذا "الكتاب" يأتي في ضوء اهتمام وزارة العمل بالنهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية ، وفي إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع المتعلق بأحكام " السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " ،وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025..وأوضح أنه على السادة مديري مديريات العمل بالمحافظات ،وضع أحكام ما ورد في هذا "الكتاب"، موضع التنفيذ.