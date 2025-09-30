بدون ميكب.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سلمي أبو ضيف في الصورة بإطلالة متميزة بدون ميكب، أظهرت جمال وجهها.

وطرحت الشركة المنتجة للجزء للثاني من فيلم هيبتا، برومو العمل تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة.

الجزء الثاني من فيلم هيبتا من بطولة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، ميان السيد ، حسن مالك.

ويُعد هذا العمل هو الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي الناجح “هيبتا: المحاضرة الأخيرة”، الذي استوحى أحداثه من رواية الكاتب محمد صادق الشهيرة، حيث تناولت مراحل الحب السبع بلغة فلسفية وعاطفية لامست قلوب الملايين.

يواصل “هيبتا: المناظرة الأخيرة” استكشاف مفاهيم الحب والنضج والاختيار، من خلال دراما رومانسية مكتوبة بقلم محمد صادق، وسيناريو مشترك بين محمد جلال ونورهان أبو بكر.

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم، والذي عُرض عام 2016، حقق نجاحًا واسعًا بمشاركة نجوم كبار مثل عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داود، جميلة عوض، شيرين رضا، بالإضافة إلى ضيوف شرف مميزين كـ ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش وغيرهم .