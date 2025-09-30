قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدون ميكب.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار

باسنتي ناجي

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سلمي أبو ضيف في الصورة بإطلالة متميزة بدون ميكب، أظهرت جمال وجهها.

وطرحت الشركة المنتجة للجزء للثاني من فيلم هيبتا، برومو العمل تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة. 

الجزء الثاني من فيلم هيبتا من بطولة  منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، ميان السيد ، حسن مالك.

ويُعد هذا العمل هو الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي الناجح “هيبتا: المحاضرة الأخيرة”، الذي استوحى أحداثه من رواية الكاتب محمد صادق الشهيرة، حيث تناولت مراحل الحب السبع بلغة فلسفية وعاطفية لامست قلوب الملايين.

يواصل “هيبتا: المناظرة الأخيرة” استكشاف مفاهيم الحب والنضج والاختيار، من خلال دراما رومانسية مكتوبة بقلم محمد صادق، وسيناريو مشترك بين محمد جلال ونورهان أبو بكر.

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم، والذي عُرض عام 2016، حقق نجاحًا واسعًا بمشاركة نجوم كبار مثل عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داود، جميلة عوض، شيرين رضا، بالإضافة إلى ضيوف شرف مميزين كـ ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش وغيرهم . 

سلمي ابو ضيف نجوم الفن الفنانة سلمي أبو ضيف

هيدى كرم
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟
بورش
هوندا بوكيمون
ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

