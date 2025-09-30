قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المدفن الصحي الجديد بمنطقة أم اليسر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الثلاثاء، أعمال المدفن الصحي الجديد بمنطقة أم اليسر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تطوير منظومة إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

متابعة سير العمل

وأكد رئيس المدينة أن العمل داخل المدفن يسير بشكل منظم، حيث تتم عمليات تفريغ النفايات وضغطها في طبقات متتالية لزيادة القدرة الاستيعابية والحد من مخاطر الهبوط والانزلاق، مع الالتزام بتغطية كل طبقة يومياً بطبقة من التربة أو مواد خاملة، بما يساهم في منع انتشار الروائح والحشرات ويقلل من احتمالية نشوب حرائق.

وأوضح أن نسبة المرفوضات من النفايات تبلغ نحو 25%.

دعم بالطاقــة الشمسيــة

وقال نديم إنه تم دعم المدفن الصحي الجديد بخليتين تعملان بالطاقة الشمسية بقدرة 46 وات، لتوفير الإنارة وتشغيل الأجهزة اللازمة لعمليات التشغيل، في إطار التوجه نحو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

مرافقي الجولة

رافق رئيس المدينة خلال الجولة سكرتير الوحدة المحلية، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة البيئة، إلى جانب ياسر علي، ممثل شركة النور والهدى المشغلة للمدفن الصحي.

وأكد رئيس المدينة، في ختام جولته، أن إنشاء وتشغيل المدفن الصحي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المخلفات الصلبة بمدينة رأس غارب، بما يعزز معايير الصحة العامة ويحافظ على البيئة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر رأس غارب مدينة الغردقة

