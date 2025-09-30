رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المدفن الصحي الجديد بمنطقة أم اليسر

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الثلاثاء، أعمال المدفن الصحي الجديد بمنطقة أم اليسر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تطوير منظومة إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

متابعة سير العمل

وأكد رئيس المدينة أن العمل داخل المدفن يسير بشكل منظم، حيث تتم عمليات تفريغ النفايات وضغطها في طبقات متتالية لزيادة القدرة الاستيعابية والحد من مخاطر الهبوط والانزلاق، مع الالتزام بتغطية كل طبقة يومياً بطبقة من التربة أو مواد خاملة، بما يساهم في منع انتشار الروائح والحشرات ويقلل من احتمالية نشوب حرائق.

وأوضح أن نسبة المرفوضات من النفايات تبلغ نحو 25%.

دعم بالطاقــة الشمسيــة

وقال نديم إنه تم دعم المدفن الصحي الجديد بخليتين تعملان بالطاقة الشمسية بقدرة 46 وات، لتوفير الإنارة وتشغيل الأجهزة اللازمة لعمليات التشغيل، في إطار التوجه نحو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

مرافقي الجولة

رافق رئيس المدينة خلال الجولة سكرتير الوحدة المحلية، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة البيئة، إلى جانب ياسر علي، ممثل شركة النور والهدى المشغلة للمدفن الصحي.

وأكد رئيس المدينة، في ختام جولته، أن إنشاء وتشغيل المدفن الصحي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المخلفات الصلبة بمدينة رأس غارب، بما يعزز معايير الصحة العامة ويحافظ على البيئة.