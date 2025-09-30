التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان بحضور الأنبا ميخائيل

صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة وتوابعها، تسبحة نصف الليل (الشهرية)، بالكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا برسوم.

وذلك بحضور لفيف مجمع كهنة الايبارشية، ومكرسات الدير، ومرتلين كنائس الايبارشية، والخدام وشعب الايبارشية.

وقد تكلم نيافته خلال التسبحة عن التدريب الشهري "«لأنَّهُ هكذا قالَ الرَّبُّ لرِجالِ يَهوذا ولأورُشَليمَ: احرُثوا لأنفُسِكُمْ حَرثًا ولا تزرَعوا في الأشواكِ" (إر٤: ٣).

ومن الجدير بالذكر ان التداريب السابقة: -

١- "اشْكُرُوا الرَّبَّ لأَنَّهُ صَالِحٌ، لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ." (مز 118: 29)

٢- "هأَنَذَا صَانِعٌ أَمْرًا جَدِيدًا. الآنَ يَنْبُتُ. أَلاَ تَعْرِفُونَهُ؟ أَجْعَلُ فِي الْبَرِّيَّةِ طَرِيقًا، فِي الْقَفْرِ أَنْهَارًا." (إش 43: 19)

٣- "لأَنِّي أَنَا سَاهِرٌ عَلَى كَلِمَتِي لأُجْرِيَهَا»." (إر 1: 12)

٤- "هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: قَدْ ذَكَرْتُ لَكِ غَيْرَةَ صِبَاكِ، مَحَبَّةَ خِطْبَتِكِ." (إر 2: 2)

٥- "وَأُعْطِيكُمْ رُعَاةً حَسَبَ قَلْبِي، فَيَرْعُونَكُمْ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْفَهْمِ." (إر3: 15)