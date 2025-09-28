قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: كل تنوع موجود في المحاكم يقابله قسم مماثل داخل هيئة قضايا الدولة
تعرف على أسعار الذهب الآن في مصر
القاهرة الإخبارية: هجوم روسيا على أوكرانيا يركز على العاصمة ويستهدف مجمعات سكنية
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
الحرب في غزة تدفع ثلث زوجات جنود الاحتياط إلى التفكير في الطلاق
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل أساتذة التعليم المسيحي | صور

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

ترأس صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، قداس يوبيل أساتذة التعليم المسيحي، وذلك بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، مانحًا رتبة خدمة أستاذ التعليم المسيحي لتسعة وثلاثين مرشحًا، من مختلف أنحاء العالم.

وفي عظته، دعا الحبر الأعظم المؤمنين إلى النظر إلى العالم بعيني الله، حيث يرى الفقير، والغني، الجائع، والمتخم، ويكشف أن المشكلة ليست في الغنى بحد ذاته، بل في قلب يمتلئ بالأشياء، ويفرغ من المحبة.

الغني ولعازر

وأكّد الأب الأقدس أن قصة الغني ولعازر ما زالت معاصرة، فالبؤس ما زال يقف عند أبواب الترف، والحروب، والجشع يسحقان المساكين، لكن الإنجيل يعلن أن عدالة الله هي الكلمة الأخيرة، وأن قيامة المسيح هي الحدث الذي يغير حياتنا، إن نحن أصغينا إلى كلمته، وأحببناها.

وخاطب عظيم الأحبار أساتذة التعليم المسيحي قائلًا: إن خدمتهم تجعلهم شهودًا للإنجيل في البيوت، والعائلات، حيث تبدأ أول مدرسة للإيمان. فالتعليم المسيحي، بحسب قداسته، ليس مجرد نظرية، بل زرع لكلمة الحياة في القلوب، لتثمر ثمارًا صالحة.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته بدعوة إلى الارتداد والمحبة والالتزام بالعدالة والسلام، مذكّرًا بأن ما نمنحه للآخرين ينقذنا نحن أولاً، وأن الإيمان الصادق يحرّر القلب من التعلق بالثروات، ليقوده إلى الرجاء بالخير الأبدي.

البابا لاون قداسة البابا لاون الرابع عشر يوبيل أساتذة التعليم المسيحي قداس يوبيل أساتذة التعليم المسيحي ساحة القديس بطرس الفاتيكان

