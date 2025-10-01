قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قطاع التطوير العقاري بوابة مصر لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن قطاع التطوير العقاري، أحد أبرز القطاعات القادرة على تعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي، من خلال قدرته على توفير فرص واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب.


و أوضح"  الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد"أن  قطاع التطوير العقاري من شأنه أن يسهم بدور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك عبر التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب خلق فرص عمل، بما يدعم خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أول أمس؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.


وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.

التطوير العقاري مدبولي الاقتصاد رؤية مصر 2030 الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

الزمالك

كواليس إلغاء اجتماع الزمالك بعد خسارة القمة

خالد الغندور

خالد الغندور: هشام العامري يؤجل تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

بالصور

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد