برلماني: قطاع التطوير العقاري بوابة مصر لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن قطاع التطوير العقاري، أحد أبرز القطاعات القادرة على تعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي، من خلال قدرته على توفير فرص واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب.



و أوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد"أن قطاع التطوير العقاري من شأنه أن يسهم بدور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك عبر التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب خلق فرص عمل، بما يدعم خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أول أمس؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.



وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.