قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التقديم على عداد كهرباء
تحت أنظار صلاح.. ليفربول يتأخر أمام جالاتا سراي في الشوط الأول
أنقذوا ولادنا| الأهالي يستغيثون من رشح مياه بجوار تابلوه الكهرباء بمدرسة الزهور بالمرج
سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متوفر للجميع.. أبو اليزيد سلامة: القارئ الإلكتروني للمصحف يتيح تعلم التلاوة الصحيحة

القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف
القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، "أطلقنا تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف، وفكرته تعتمد على تقنية الواقع المعزز، بحيث يوجّه المستخدم كاميرا الهاتف إلى صفحة المصحف فيظهر له التلاوة الصحيحة بصوت أحد مشايخ الأزهر، مع تظليل الكلمات على الشاشة لمساعدته على النطق السليم والتكرار أكثر من مرة، وكأنه يقرأ مع مُحفّظ في بيته".

وأضاف الدكتور أبو اليزيد سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "التطبيق متاح لكل الفئات؛ أطفالاً وكباراً، مصريين وغير مصريين، لكن بدأنا بالمرحلة التجريبية مع طلاب الصف الأول الابتدائي، وسيتم التوسع تدريجياً ليشمل المراحل الأخرى".

الدكتور أبو اليزيد سلامة: أطلقنا المصحف المرتل بصوت 30 طالباً من الأزهر

وتابع مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية "جميع هذه الجهود تتم برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وقد سبق أن أطلقنا المصحف المرتل بصوت 30 طالباً من الأزهر، إلى جانب برامج خاصة للمكفوفين لتعليم أحكام التجويد، وكذلك أول مسابقة للسنة النبوية في الأزهر الشريف".

وقال مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية "هدفنا هو تسخير التكنولوجيا لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وتقديم مشروعات تواكب العصر وتُبرز مكانة الأزهر محلياً وعالمياً".

الدكتور أبو اليزيد سلامة أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم المعاهد الأزهرية القارئ الإلكتروني للمصحف القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

محمد منير

محمد منير يكشف آخر تطورات حالته الصحية

مصطفى مدبولي

سير العملية التعليمية مطمئن.. الوزراء: مدبولي زار مدرسة بالمنوفية لم تكن مخططا لها

الأهلي والزمالك

ناقد رياضي: هزيمة الزمالك بمباراة القمة فجرت أزمة داخلية وتَرقُب لمصير فيريرا

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد