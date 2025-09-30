متوفر للجميع.. أبو اليزيد سلامة: القارئ الإلكتروني للمصحف يتيح تعلم التلاوة الصحيحة

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، "أطلقنا تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف، وفكرته تعتمد على تقنية الواقع المعزز، بحيث يوجّه المستخدم كاميرا الهاتف إلى صفحة المصحف فيظهر له التلاوة الصحيحة بصوت أحد مشايخ الأزهر، مع تظليل الكلمات على الشاشة لمساعدته على النطق السليم والتكرار أكثر من مرة، وكأنه يقرأ مع مُحفّظ في بيته".

وأضاف الدكتور أبو اليزيد سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "التطبيق متاح لكل الفئات؛ أطفالاً وكباراً، مصريين وغير مصريين، لكن بدأنا بالمرحلة التجريبية مع طلاب الصف الأول الابتدائي، وسيتم التوسع تدريجياً ليشمل المراحل الأخرى".

الدكتور أبو اليزيد سلامة: أطلقنا المصحف المرتل بصوت 30 طالباً من الأزهر

وتابع مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية "جميع هذه الجهود تتم برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وقد سبق أن أطلقنا المصحف المرتل بصوت 30 طالباً من الأزهر، إلى جانب برامج خاصة للمكفوفين لتعليم أحكام التجويد، وكذلك أول مسابقة للسنة النبوية في الأزهر الشريف".

وقال مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية "هدفنا هو تسخير التكنولوجيا لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وتقديم مشروعات تواكب العصر وتُبرز مكانة الأزهر محلياً وعالمياً".