مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. وهذا موعد انخفاضها
600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

شهدت اسعار صرف الدولار تراجع مقابل الجنيه المصري على مدار الايام الماضية

وامس الثلاثاء انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

 أسعار الدولار اليوم


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار أمام الجنيه ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع وبالإضافة إلى اخبار الخدمات.

اعلى سعر لصرف الدولار

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي اعلى سعر لصرف الدولار الان مسجلا 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الاول  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.


سعر الدولار في كريدي أجريكول   47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

الدولار اسعار صرف الدولار أسعار الدولار اليوم اعلى سعر لصرف الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر

