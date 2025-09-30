قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يجري حوارًا مباشرًا مع الطلاب والطالبات.. صور

طالبات الأزهر
طالبات الأزهر
محمد شحتة

تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي – نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري – انتظام الدراسة بكليات فرع الجامعة بطنطا، حيث شملت الزيارة كليات: الشريعة والقانون، القرآن الكريم للقراءات وعلومها، والاقتصاد المنزلي.

وخلال جولته داخل القاعات الدراسية، اطمأن على انتظام المحاضرات منذ اليوم الأول، ومتابعة حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الدراسي لتحقيق أقصى استفادة علمية.

كما أجرى حوارًا مباشرًا مع الطلاب والطالبات، استمع خلاله إلى آرائهم وانطباعاتهم عن بداية العام الجامعي، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المهمة مثل: نظام الدراسة بالكليات، طبيعة المواد الممتدة، الخدمات المقدمة، وأسباب اختيارهم لكلياتهم ، وأبرز التحديات التي قد تواجههم، مع طرح الحلول المناسبة لها.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الأزهر يسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجوانب العلمية والتربوية، داعيًا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد، والحرص على الالتزام في الحضور والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، بما يسهم في بناء شخصيتهم وصقل مهاراتهم.

وفي ختام حديثه، هنأ الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر ماضية في تطوير خدماتها التعليمية والإدارية بما يواكب احتياجات العصر ويحافظ على رسالتها في نشر العلم الوسطي الأصيل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حمدي سعد – عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا – أن الكلية أعدت خطة دراسية واضحة منذ بداية العام، مع الحرص على تيسير سبل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتقديم الدعم الأكاديمي اللازم لهم.

ومن جانبه أوضح فضيلة الدكتور أحمد عبد المرضي – عميد كلية القرآن الكريم بطنطا – أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بالجانب القرآني والعلوم المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الكلية وفرت مجموعة من البرامج والأنشطة التي تساعد الطلاب على الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

فيما اكدت الدكتورة شيرين جلال – عميدة كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا – على أهمية الأنشطة التطبيقية والبحثية التي تميز الكلية، مؤكدة أن العام الجديد سيشهد مزيدًا من التطوير في معامل الكلية وبرامجها التدريبية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

جاءت الجولة بحضور عدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومدير عام شؤون التعليم بالفرع ومديري الكليات ، و وسط أجواء ترحيبية عكست حرص الجامعة على التواصل المباشر مع أبنائها الطلاب والطالبات.

الأزهر جامعة الأزهر طلاب الأزهر كلياتت الأزهر طالبات الأزهر

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

