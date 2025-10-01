قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. وهذا موعد انخفاضها
600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
أكد المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة مصر في معرض "Tourism EXPO Japan 2025" تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها في السوق اليابانية، والترويج للمقصد المصري بما يقدمه من تجارب سياحية متميزة ومتنوعة.

وأوضح يوسف أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون مع كبريات وكالات السياحة والسفر اليابانية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من اليابان، وهو ما يعد من الأسواق الواعدة التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا.

ولفت إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية لعرض المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، بدءًا من السياحة الثقافية والتاريخية وحتى السياحة الشاطئية والترفيهية، بما يلبي اهتمامات السائح الياباني الذي يُعرف بشغفه بالثقافات العريقة والتجارب المتفردة.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار لفتح آفاق جديدة للترويج لمصر في مختلف الأسواق العالمية، والعمل على تنويع أنماط السياحة وجذب المزيد من السائحين بما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وتشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات معرض "Tourism EXPO Japan 2025" المقام بمدينة ناجويا اليابانية، أحد أكبر الفعاليات السياحية في آسيا والعالم، والذي يجمع أكثر من 1000 عارض محلي ودولي، ويستقطب نحو 110 آلاف زائر من المتخصصين وممثلي وسائل الإعلام والجمهور العام.

ويتميز الجناح المصري المشارك في المعرض بتصميمه على هيئة معبد فرعوني جذب أنظار الزوار، وشهد تنظيم أنشطة تفاعلية وسحوبات على تذاكر سفر مجانية قدمتها شركة مصر للطيران، ما ساهم في تعزيز التفاعل والإقبال على الجناح المصري.

معرض سياحي في آسيا وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Tourism EXPO Japan 2025

