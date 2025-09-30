رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية

حرص فران سيمون، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد، على زيارة المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد، في النسخة الثامنة عشرة والتي تقام بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

والتقط رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد عددا من الصور التذكارية بجوار الآثار المصرية، معبرا عن إعجابه بما شاهده من تحف أثرية في المتحف الكبير.

وأشاد فران سيمون باللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، وحرصها على تذليل كل العقبات أمام الوفود المشاركة لتخرج البطولة بشكل مثالي.

وتقام اليوم، الثلاثاء، مباراتا الدور قبل النهائي من البطولة، حيث يلتقي فيزبريم مع ماجديبورج في الخامسة والربع مساءً، بينما يلتقي الأهلي مع برشلونة في الثامنة مساءً.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة، نجم منتخب مصر سيف الدرع.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات “أون سبورت”، ومنصات “كورة بلس”.