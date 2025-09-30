المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضيافة وزير العدل

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة سانديب ماهاجان المدير الاقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك لبحث اطر التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ومجموعة البنك الدولى، والوقوف علي ما تم تحقيقه من تعاون مسبق وبحث سبل التعاون المستقبلي .



وأشار الوزير أثناء اللقاء الي الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في مجالات الدعم الفني واللوجيستي والتقني في العديد من المحاكم ودور العدالة في مصر وكذا المشاركة الفاعلة في بعض التشريعات الاقتصادية المستحدثة وفي مجال تدريب الكوادر البشرية.

ومن جانبه ثمن الضيف التجارب السابقة للتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا على سعيه لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الرقمية الناجزة في مصر، مفتخرا بكونه جزء من الفريق الذي يؤدى هذا الدور الهام.

وقد حضر اللقاء السيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي لمجوعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ووفد من مرافقيه، ومساعدو وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ، والتعاون الدولي، والمكتب الفني لوزير العدل، وقطاع التخطيط.

العاصمة الإدارية في 30/9/2025