تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمى لإدارات ديوان دمياط

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمى ، و ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، و الدكتور ضياء فاروق مستشار المحافظة للتحول الرقمى والدكتور محمد حندوسة نائب المدير التنفيذي لشركة انطلاق ، والمهندس احمد الموجى رئيس قسم البرمجيات والمهندس أحمد سلطان مدير فريق تطوير نظام الفاروق ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .



و ناقشت " نائب المحافظ " خطط تفعيل منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع شركة انطلاق تحت مظلة البروتوكول المبرم بين محافظة دمياط و جامعة المنصورة ، و آليات التعاقد مع الشركة لاطلاق المرحلة الأولى من المنظومة التى تخص " الفاروق HR والارشيف والمراسلات " ونهوها بحلول بداية يناير ٢٠٢٦ طبقا لجدول زمني معتمد ،كما بحثت كذلك الملامح الأساسية لتنفيذ المراحل الثانية والثالثة والرابعة ، حيث وجهت " المهندسة شيماء الصديق " على هذا الصعيد بدراسة إمكانية تنفيذ المراحل على التوازى ، دراسة خطة تنفيذ نظام للشئون القانونية.

و أشارت على بدء التنفيذ بملف الموارد البشرية لتسجيل البيانات الاساسية والوظيفية للعاملين بديوان عام المحافظة، كأرشيف الكتروني و تحديد المدة الزمنية لنهو تلك الأعمال، تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة ، و بحثت أيضًا خطط التدريب على المنظومة.

وأكدت " نائب المحافظ " على الدفع بخطوات التنفيذ ، حيث أشارت إلى متابعة المحافظة بشكل دورى لتلك الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرقمى و تعزيز تلك الرؤية لميكنة الاعمال بالديوان العام والوحدات المحلية مما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.