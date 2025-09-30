قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
محافظات

تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمى لإدارات ديوان دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمى ، و ذلك بحضور  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، و الدكتور ضياء فاروق مستشار المحافظة للتحول الرقمى والدكتور محمد حندوسة نائب المدير التنفيذي لشركة انطلاق ، والمهندس احمد الموجى رئيس قسم البرمجيات والمهندس أحمد سلطان مدير فريق تطوير نظام الفاروق ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .


و ناقشت " نائب المحافظ " خطط تفعيل منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع شركة انطلاق تحت مظلة البروتوكول المبرم بين محافظة دمياط و جامعة المنصورة ، و آليات التعاقد مع الشركة لاطلاق المرحلة الأولى من المنظومة التى تخص " الفاروق HR والارشيف والمراسلات " ونهوها بحلول بداية يناير ٢٠٢٦ طبقا لجدول زمني معتمد ،كما بحثت كذلك الملامح الأساسية لتنفيذ المراحل الثانية والثالثة والرابعة ، حيث وجهت " المهندسة شيماء الصديق " على هذا الصعيد بدراسة إمكانية تنفيذ المراحل على التوازى ، دراسة خطة تنفيذ نظام للشئون القانونية.

و أشارت على بدء التنفيذ بملف الموارد البشرية لتسجيل البيانات الاساسية والوظيفية للعاملين بديوان عام المحافظة، كأرشيف الكتروني و تحديد المدة الزمنية لنهو تلك الأعمال،  تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة ، و بحثت أيضًا خطط التدريب على المنظومة.

وأكدت " نائب المحافظ " على الدفع بخطوات التنفيذ ، حيث أشارت إلى متابعة المحافظة بشكل دورى لتلك الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرقمى و تعزيز تلك الرؤية لميكنة الاعمال بالديوان العام والوحدات المحلية مما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ ندوة

