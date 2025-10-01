قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإنسان الكامل .. أعباء تحمَّلها النبي بمفرده فكان المثال والقدوة
نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب
110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر
خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز حدائق أكتوبر يطرح فرصة استثمارية جديدة بالمزاد العلني | تفاصيل

حدائق أكتوبر
حدائق أكتوبر
آية الجارحي

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح فرصة استثمارية جديدة بالمزاد العلني لاستغلال سويقة الأولى بالرعاية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات.

طرح فرصة استثمارية جديدة

يشمل الطرح 53 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين 13م² إلى 29م²، و10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 13م² إلى 27م².


شروط دخول المزاد

شراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز مقابل 299 جنيهاً لكل ورشة أو محل.

سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 35 ألف جنيه لكل ورشة أو محل حتى موعد انعقاد جلسة المزاد.


مواعيد جلسات المزاد

الأربعاء 1 أكتوبر 2025: مزاد على 28 ورشة + 5 محلات.

الخميس 2 أكتوبر 2025: مزاد على 25 ورشة + 5 محلات.


كما أوضح الجهاز أنه يشترط استكمال سداد 10% من الثمن عن مدة الثلاث سنوات الأولى كتأمين نهائي، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وأكد جهاز حدائق أكتوبر أن المعاينة متاحة للراغبين في الاطلاع على المواقع خلال مواعيد العمل الرسمية.

مدينة حدائق أكتوبر المزاد العلني فرصة استثمارية شروط دخول المزاد كراسة الشروط تأمين دخول المزاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

وفاة الشيخ خلف

زار منازل الأحباب.. كرامات الشيخ خلف خلال جنازته في أسيوط

التربية و التعليم

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي .. التعليم تحسم الجدل

بالصور

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها

فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد