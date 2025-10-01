جهاز حدائق أكتوبر يطرح فرصة استثمارية جديدة بالمزاد العلني | تفاصيل

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح فرصة استثمارية جديدة بالمزاد العلني لاستغلال سويقة الأولى بالرعاية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات.

طرح فرصة استثمارية جديدة

يشمل الطرح 53 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين 13م² إلى 29م²، و10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 13م² إلى 27م².



شروط دخول المزاد

شراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز مقابل 299 جنيهاً لكل ورشة أو محل.

سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 35 ألف جنيه لكل ورشة أو محل حتى موعد انعقاد جلسة المزاد.



مواعيد جلسات المزاد

الأربعاء 1 أكتوبر 2025: مزاد على 28 ورشة + 5 محلات.

الخميس 2 أكتوبر 2025: مزاد على 25 ورشة + 5 محلات.



كما أوضح الجهاز أنه يشترط استكمال سداد 10% من الثمن عن مدة الثلاث سنوات الأولى كتأمين نهائي، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وأكد جهاز حدائق أكتوبر أن المعاينة متاحة للراغبين في الاطلاع على المواقع خلال مواعيد العمل الرسمية.