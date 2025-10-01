رئيس باكستان يهنئ الصين بمناسبة اليوم الوطني السادس والسبعين للجمهورية

هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الصين حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السادس والسبعين للجمهورية.



وقال زرداري - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء - إن أبناء الشعب الباكستاني ينضمون إلى إخوانهم وأخواتهم من الشعب الصيني في الاحتفال بهذا اليوم الذي يعد شهادة على رحلة الصين الرائعة نحو الوحدة والتقدم.



وأشاد بالقيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس الصيني شي جين بينج التي قادت الصين إلى حدود الابتكار والتأثير العالمي والتنمية المستدامة.



كما أعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات بين الشعبين الباكستاني والصيني، وذلك عن طريق دعمها بالتعاون في مجالات العلوم والتعليم والتكنولوجيا والثقافة.