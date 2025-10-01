رئيس الفلبين: الحكومة تقيم الأضرار الناجمة عن الزلزال

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن الحكومة تقوم بتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد مؤخرا، وذلك في مقاطعة "سيبو".



ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها اليوم /الأربعاء/، عن ماركوس الابن قوله "إن الزلزال كان قويا للغاية، لذلك فإن الحكومة تعمل على تقييم حجم الأضرار الناجمة عن هذه الهزة الأرضية والاحتياجات اللازمة".



وأشار إلى أن وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو، الذي يرأس المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، توجه إلى المنطقة التي ضربها الزلزال من أجل تقييم الأوضاع هناك.



وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن أن زلزالا بلغت شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 147 آخرين، فضلا عن تضرر 22 مبنى.