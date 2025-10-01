واشنطن تهنئ قبرص بذكرى الاستقلال وتشيد بدورها في حماية المواطنين الأمريكيين

ثمنت الولايات المتحدة بشكل خاص المساعدة التي قدمتها قبرص في حماية المواطنين الأمريكيين في مناطق الأزمات، باعتبارها "من أعلى الأولويات" بالنسبة لأمريكا.



وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - شعب جمهورية قبرص بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال البلاد، مؤكدا عمق الشراكة بين البلدين.



وقال إن "جمهورية قبرص شريك مهم للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يعزز التجارة ويكافح التدفقات المالية غير المشروعة ويدعم الأمن الإقليمي بما يتيح ازدهار شعبي البلدين.



وأكد التزام بلاده بالتوصل إلى تسوية شاملة بقيادة القبارصة وبرعاية الأمم المتحدة، لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتحاد ثنائي المنطقتين والمجتمعين يقوم على المساواة السياسية بين جميع القبارصة.