قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في الأسعار حتى نهاية العام
مدبولي: القيادة السياسية حريصة على قوانين تعبر عن الشعب وتليق بمصر
رئيس النواب يرد على المشككين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
موسم سياحي واعد.. الغردقة وشرم الشيخ في صدارة الوجهات الأكثر طلبًا
وزارة التخطيط: القطاع الخاص يتصدر النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات العامة
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويتـم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار " كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا".                                                           

المسنين حول العالم

توقعت إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاع عدد المسنين في العالم من مليار نسمة في عام 2019 إلى مليار وأربعمائة مليون نسمة بحلول عام 2030، متجاوزين بذلك عدد الشباب. وسوف يتجلى هذا النمو بشكل كبير في البلدان النامية، مما يحتم التصدي لتحديات الشيخوخة بمنظور انساني، توقعت أيضا أنه بحلول 2050، سيكون شخص من كل ستة أشخاص في العالم قد تجاوز 65 عاما.

ويسلط يوم التوعية العالمي الضوء على الانتهاكات التي قد يتعرض لها كبار السن، حيث تشير الإحصاءات أن فرد من كل سته أفراد تجاوز سن 60 عاما تعرض لشكل من أشكال الإساءة في مجتمعه خلال العام الماضي. ورغم أن الغالبية العظمي من كبار السن يواصلون العيش في كنف أسرهم ومجتمعاتهم، فإن الرعاية المؤسسية تشكل ملاذا ضروريا لكثيرين، مما يفرض واجبا أخلاقياًُ وإنسانياً بصون كرامة المقيمين وسلامتهم وحقوقهم.

وضع المسنين في مصر

تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وذلك بموجب نص المادة (83) من الدستور المصري لعام 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

من أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) ما يلي:

تم اعتبار أن العمر 60 سنه فأكثر هو عمر المسنين في مصر وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنه.

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1/7/2025

ارتفع عدد المسنين من 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8% من إجمالي السكان عام 2024 ليصل إلى حوالي 9.8 مليون مسن بنسبة 9.1٪ من إجمالي السكان عام 2025

بلغ عدد المسنين الذكور 4.8 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.9 مليون بنسبة 9.4% من إجمالي السكان الإناث عام 2025.

ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 69.1 سنة لعام 2024 إلى 69.4 سنة لعام 2025، وارتفع للإناث من 74.1 سنة لعام 2024 إلى 74.4سنة لعام 2025.

(*تم تقدير توقع البقاء على قيد الحياة لإجمالي الجمهورية وفقا للإسقاطات السكانية (2022-2072))

ثانيا: وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2024:

بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي 1.3 ملـيـون مسن بنسبة 14.4% من إجمالي المسنين.

انخفاض نسبــة الأميـة بين المسنيـن من 53.2% لعام 2022 إلى 52.4٪ لعـام 2024 (39.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، 66.6٪ من إجمالي إنـاث المسنات)، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 10.1% عــام 2024 (14.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.0٪ من إجمالي إناث المسنات).

48.0% من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.5% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

*يوجد نسب أقل من 1% ولم توضح في الرسم البياني

 ثالثا:وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2024:

انخفاض معدل الوفيات بين المسنين من (44.9 لعام 2022 إلى 41.8 لعام 2024) لكل 1000 من السكان المسنين.

انخفاض معدل وفيات المسنين الذكور من (46.3 لعام 2022 إلى 43.3 لعام 2024) لكل 1000 من السكان المسنين الذكور.

انخفاض معدل وفيات المسنين الإناث من (43.4 لعام 2022 إلى 40.3 لعام 2024) لكل 1000 من السكان المسنين الإناث.

رابعا: وفقا لنشرة الزواج والطلاق(بيانات أوليه) عام 2024:

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالي العقود.

بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين 10.5٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

الاحصاء جهاز الاحصاء المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة.. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

عدد من المتهمين

سيدات وأطفال .. الداخلية تداهم أوكار عصابات التسول بالقاهرة

أرشيفية

حصيلة الهجرة غير الشرعية.. القبض على عنصريين جنائيين غسلا 15 مليون جنيه

دانب من المؤتمر ولحظة التكريم

وزير العدل يُكرم رؤساء مصلحة الطب الشرعي السابقين

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد