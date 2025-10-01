قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في "الدلتا الجديدة" ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لمواجهة المخدرات.. صور

 تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي «إعداد القيادات التنفيذية لمواجهة مشكلة المخدرات»، الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة 45 متدربًا من المدريات الخدمية والديوان العام، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، والذي حاضر فيه الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بكفرالشيخ.

يتضمن البرنامج محاور علمية وعملية متعددة، تشمل التعريف بالمفاهيم الرئيسية في مجال المخدرات، وتصنيف المواد المخدرة وتأثيراتها على الصحة النفسية، وطرق الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان وآليات التدخل، حيث أن هذه المعارف والخبرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوقاية المجتمعية.

أكد محافظ كفرالشيخ ، أن البرنامج التدريبي يعكس التزام الدولة بمواصلة جهودها للتصدي لآفة المخدرات، باعتبارها خطرًا يهدد استقرار المجتمع وسلامة أفراده، مشيرًا إلى أن التدريب يسهم في إعداد كوادر تنفيذية قادرة على نشر التوعية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم الدعم للمواطنين، خاصة الشباب، بما يسهم في حماية المجتمع من هذه الظاهرة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المتدربين سيقومون بنقل ما اكتسبوه من خبرات إلى مواقع عملهم ومجتمعاتهم المحلية، بما يوسع دائرة التوعية ويضاعف من أثرها الإيجابي، مضيفًا أن الاستثمار في التوعية والتدريب هو استثمار في أمن الوطن ومستقبل أبنائه.

