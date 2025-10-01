محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لمواجهة المخدرات.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي «إعداد القيادات التنفيذية لمواجهة مشكلة المخدرات»، الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة 45 متدربًا من المدريات الخدمية والديوان العام، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، والذي حاضر فيه الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بكفرالشيخ.

يتضمن البرنامج محاور علمية وعملية متعددة، تشمل التعريف بالمفاهيم الرئيسية في مجال المخدرات، وتصنيف المواد المخدرة وتأثيراتها على الصحة النفسية، وطرق الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان وآليات التدخل، حيث أن هذه المعارف والخبرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوقاية المجتمعية.

أكد محافظ كفرالشيخ ، أن البرنامج التدريبي يعكس التزام الدولة بمواصلة جهودها للتصدي لآفة المخدرات، باعتبارها خطرًا يهدد استقرار المجتمع وسلامة أفراده، مشيرًا إلى أن التدريب يسهم في إعداد كوادر تنفيذية قادرة على نشر التوعية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم الدعم للمواطنين، خاصة الشباب، بما يسهم في حماية المجتمع من هذه الظاهرة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المتدربين سيقومون بنقل ما اكتسبوه من خبرات إلى مواقع عملهم ومجتمعاتهم المحلية، بما يوسع دائرة التوعية ويضاعف من أثرها الإيجابي، مضيفًا أن الاستثمار في التوعية والتدريب هو استثمار في أمن الوطن ومستقبل أبنائه.