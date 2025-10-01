قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة والقاضيات بعيد القضاء وأول أيام العمل للعام القضائي الجديد

هنأ رئيس مجلس الدولة المستشار أسامة شلبي، جموع قضاة وقاضيات المجلس، بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره الكبير لقضاة وقاضيات مجلس الدولة، والذين لا يدخرون جهدًا في سبيل إعلاء رسالة العدل وإنصاف أصحاب الحقوق، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يُعزز سيادة القانون وأداء مهمته على النحو الذي يعكس ثقة الشعب المصري في هذا الصرح القضائي الشامخ.


وقال إن منظومة العمل القضائي في مجلس الدولة، تمضي بخطى واثقة في مسار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، واعتماد الرقمنة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وحثّ رئيس مجلس الدولة، جموع قضاة وقاضيات المجلس على بذل مزيد من العمل والجهد، مشيرًا إلى أن الجهود المضنية التي تُبذل لتطوير منظومة العمل القضائي داخل المجلس وضعت المجلس على الطريق الصحيح؛ لتحقيق الهدف السامي من رسالة العدل.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

