رئيس مجلس الدولة الصيني: بكين تدعم بناء أمم متحدة أكثر فعالية وواقعية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إن بلاده تدعم بناء أمم متحدة أكثر فعالية وواقعية من خلال جهود الإصلاح الرامية إلى تحسين جودتها وأدائها.

كما أعرب لي، اليوم /الخميس/، عن التزام الصين الراسخ بدعم سلطة الأمم المتحدة ودورها، وذلك خلال اجتماعه مع أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأضاف لي، حسبما نقلت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية، أن العالم دخل في فترة جديدة من الاضطرابات والتحول مع تزايد عدم الاستقرار وعدم اليقين، بحيث صار دور الأمم المتحدة أكثر أهمية.

وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن الرئيس شي جين بينج قد طرح مؤخرا مبادرة الحوكمة العالمية، وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الأمم المتحدة في القيام بدورها في الشؤون العالمية وتشجيع الدول على العمل بشكل أوثق والتعامل بشكل أفضل مع تحديات العصر من خلال الأمم المتحدة والآليات المتعددة الأطراف الأخرى.

وأوضح أن بلاده على استعداد لتعزيز التنسيق والتواصل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية في جهد مشترك لتنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية، والدفع نحو بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا.

