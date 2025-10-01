المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك

يسود اتجاه داخل نادى الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلى بسبب التنمر على البرازيلى خوان بيزيرا جناح القلعة البيضاء بسبب قصر قامته خلال مباراة القمة رقم 131.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيا البلجيكي يانيك فيريرا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بفيديو المباراة الذي يتضمن الواقعة الصادرة من جانب حسين الشحات نجم النادي الأهلي ضد البرازيلي خوان بيزيرا في مباراة القمة رقم 131 بالدوري المصري.



ووفقا للائحة العقوبات في رابطة الأندية المحترفة الخاصة بمسابقة الدورى الممتاز فإن حسين الشحات إذا ما ثبت قيامه بالتنمر ضد البرازيلي خوان بيزيرا بعد تقديم شكوى من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء سيكون مهددا بالإيقاف من مباراة إلى 3 مباريات بخلاف الغرامة المالية.



المادة 13 من لائحة الانضباط تتضمن نصا على النحو التالي: أي سلوك فيه تمييز أو تنمر أو عنصرية يؤدي لإيقاف اللاعب عدة مباريات.

الخطيب يعلن ترشحه في انتخابات رئاسة الأهلي



أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ترشحه لانتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقرر إجراؤها فى قادم الأيام.

وفتح النادي الأهلي باب الترشح للانتخابات خلال الساعات الماضية أمام الراغبين في الترشح على منصب الرئيس والعضوية.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن اعتذاره عن انتخابات رئاسة الأهلي لدواعي صحية.

وأصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانا أكد خلاله علي الترشح فى انتخابات رئاسة القلعة. الحمراء بناءا علي رغبة أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد الخطيب علي أنه سبق وأعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة بالقلعة الحمراء بناءا علي نصائح من الأطباء.

ولفت إلي أنه يوجه الشكر إلي أعضاء الجمعية العمومية للمارد الأحمر علي ثقتهم في شخصه لقيادة القلعة الحمراء فى قادم الأيام.