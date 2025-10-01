قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك

يسري غازي

يسود اتجاه داخل نادى الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلى بسبب التنمر على البرازيلى خوان بيزيرا جناح القلعة البيضاء بسبب قصر قامته خلال مباراة القمة رقم 131.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيا البلجيكي يانيك فيريرا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بفيديو المباراة الذي يتضمن الواقعة الصادرة من جانب حسين الشحات نجم النادي الأهلي ضد البرازيلي خوان بيزيرا في مباراة القمة رقم 131 بالدوري المصري.


ووفقا للائحة العقوبات في رابطة الأندية المحترفة الخاصة بمسابقة الدورى الممتاز فإن حسين الشحات إذا ما ثبت قيامه بالتنمر ضد البرازيلي خوان بيزيرا بعد تقديم شكوى من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء سيكون مهددا بالإيقاف من مباراة إلى 3 مباريات بخلاف الغرامة المالية.


المادة 13 من لائحة الانضباط تتضمن نصا على النحو التالي: أي سلوك فيه تمييز أو تنمر أو عنصرية يؤدي لإيقاف اللاعب عدة مباريات.

الخطيب يعلن ترشحه في انتخابات رئاسة الأهلي 
 

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ترشحه لانتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقرر إجراؤها فى قادم الأيام.

وفتح النادي الأهلي باب الترشح للانتخابات خلال الساعات الماضية أمام الراغبين في الترشح على منصب الرئيس والعضوية.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن اعتذاره عن انتخابات رئاسة الأهلي لدواعي صحية.

وأصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانا أكد خلاله علي الترشح فى انتخابات رئاسة القلعة. الحمراء بناءا علي رغبة أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد الخطيب علي أنه سبق وأعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة بالقلعة الحمراء بناءا علي نصائح من الأطباء.

ولفت إلي أنه يوجه الشكر إلي أعضاء الجمعية العمومية للمارد الأحمر علي ثقتهم في شخصه لقيادة القلعة الحمراء فى قادم الأيام.

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

