أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المدرب الأبرز لتدريب الأهلي يقترب من التعاقد مع هذا النادي

حمزة شعيب

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب المدرب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا، من العودة إلى التدريب عبر بوابة أحد الأندية العربية.

لاج، الذي لا يرتبط حاليًا بأي فريق منذ رحيله عن بنفيكا في سبتمبر الماضي بسبب سوء النتائج، كان قد ارتبط اسمه مؤخرًا بالنادي الأهلي المصري، حيث جرت مفاوضات جادة بين الطرفين، لكنها تعثرت بسبب خلافات تتعلق بمدة التعاقد والراتب والشرط الجزائي.


وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "أبولا" أن نادي السد القطري دخل في محادثات مكثفة مع المدرب البرتغالي خلال الساعات الماضية، إذ بدأ التواصل الرسمي بين الطرفين مساء الثلاثاء. 

وأشارت الصحيفة إلى أن لاج تلقى أيضًا عروضًا من الأهلي وأحد الأندية الروسية، غير أنها لم تتوافق مع مطالبه المالية.

ويعاني السد من تراجع النتائج مؤخرًا، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال شهر سبتمبر الماضي، ويحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في إنهاء التعاقد مع مدربه الإسباني فيليكس سانشيز والبحث عن بديل يقود المرحلة المقبلة.
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

صدى البلد

محافظ الفيوم يتابع خطة نقل الباعة الجائلين لتوفير السيولة المرورية بمدينة إطسا

صدى البلد

محافظ الشرقية: القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

محافظ كفر الشيخ: البرنامج التدريبي"إعداد القيادات التنفيذية لمواجهة مشكلة المخدرات"يعكس التزام الدولة بالتصدي لآفة المخدرات

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

