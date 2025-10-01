المدرب الأبرز لتدريب الأهلي يقترب من التعاقد مع هذا النادي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب المدرب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا، من العودة إلى التدريب عبر بوابة أحد الأندية العربية.

لاج، الذي لا يرتبط حاليًا بأي فريق منذ رحيله عن بنفيكا في سبتمبر الماضي بسبب سوء النتائج، كان قد ارتبط اسمه مؤخرًا بالنادي الأهلي المصري، حيث جرت مفاوضات جادة بين الطرفين، لكنها تعثرت بسبب خلافات تتعلق بمدة التعاقد والراتب والشرط الجزائي.



وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "أبولا" أن نادي السد القطري دخل في محادثات مكثفة مع المدرب البرتغالي خلال الساعات الماضية، إذ بدأ التواصل الرسمي بين الطرفين مساء الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاج تلقى أيضًا عروضًا من الأهلي وأحد الأندية الروسية، غير أنها لم تتوافق مع مطالبه المالية.

ويعاني السد من تراجع النتائج مؤخرًا، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال شهر سبتمبر الماضي، ويحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في إنهاء التعاقد مع مدربه الإسباني فيليكس سانشيز والبحث عن بديل يقود المرحلة المقبلة.

