اعتزال نجم التنس جايل مونفيس بنهاية موسم 2026

أعلن الفرنسي جايل مونفيس، المصنف السادس عالميا سابقًا، اليوم الأربعاء أنه سيعتزل التنس بنهاية الموسم المقبل.

وحقق مونفيس 13 لقبا في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين آخرها في أوكلاند في يناير الماضي بعد نحو 20 عاما من فوزه الأول في بولندا عام 2005.

وبانتصاره في أوكلاند أصبح مونفيس أكبر لاعب سنا يفوز بلقب في بطولات اتحاد المحترفين في عمر 38 عاما وأربعة أشهر.

وكتب مونفيس على حساباته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الآن، وبعد الاحتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين قبل شهر واحد فقط، أود أن أشارككم أن العام المقبل سيكون الأخير لي في عالم الاحتراف.

وتابع: "أنا ممتن جدا لحصولي على فرصة لتحويل شغفي بهذه الرياضة إلى مسيرة امتدت 21 عاما، رغم أن هذه الرياضة تعني كل شيء بالنسبة لي فإنني أشعر بالرضا التام عن قرار الاعتزال في نهاية موسم 2026".

ووصل مونفيس إلى قبل نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى قبل الخسارة في فرنسا المفتوحة 2008 وأمريكا المفتوحة 2016 لكنه أشار إلى أنه سيسدل الستار على مسيرته دون أي ندم.

واختتم: "الحياة قصيرة للغاية، صدقوني عندما أقول إنني لا أشعر بأي ندم، كنت محظوظا بشكل لا يصدق".