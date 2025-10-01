قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اعتزال نجم التنس جايل مونفيس بنهاية موسم 2026

القسم الرياضي

أعلن الفرنسي جايل مونفيس، المصنف السادس عالميا سابقًا، اليوم الأربعاء أنه سيعتزل التنس بنهاية الموسم المقبل.

وحقق مونفيس 13 لقبا في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين آخرها في أوكلاند في يناير الماضي بعد نحو 20 عاما من فوزه الأول في بولندا عام 2005.

وبانتصاره في أوكلاند أصبح مونفيس أكبر لاعب سنا يفوز بلقب في بطولات اتحاد المحترفين في عمر 38 عاما وأربعة أشهر.

وكتب مونفيس على حساباته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الآن، وبعد الاحتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين قبل شهر واحد فقط، أود أن أشارككم أن العام المقبل سيكون الأخير لي في عالم الاحتراف.

وتابع: "أنا ممتن جدا لحصولي على فرصة لتحويل شغفي بهذه الرياضة إلى مسيرة امتدت 21 عاما، رغم أن هذه الرياضة تعني كل شيء بالنسبة لي فإنني أشعر بالرضا التام عن قرار الاعتزال في نهاية موسم 2026".

ووصل مونفيس إلى قبل نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى قبل الخسارة في فرنسا المفتوحة 2008 وأمريكا المفتوحة 2016 لكنه أشار إلى أنه سيسدل الستار على مسيرته دون أي ندم.

واختتم: "الحياة قصيرة للغاية، صدقوني عندما أقول إنني لا أشعر بأي ندم، كنت محظوظا بشكل لا يصدق".

