موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على الجيش الرواندي

حقق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على مضيفه الجيش الرواندي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا الانتصار وضع بيراميدز نفسه في موقف مريح قبل مباراة العودة بالقاهرة، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز علي الجيش الرواندي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم الأحد 5 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، حيث يسعى بيراميدز إلى استغلال نتيجة الذهاب المميزة، وحسم تأهله رسميًا أمام جماهيره.

وسيلاقي الفائز من هذه المواجهة فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة، وهو ما يمثل خطوة جديدة في مشوار بيراميدز الطامح لتحقيق إنجاز قاري يليق بطموحات النادي.