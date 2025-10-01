التأمين الصحي بالوادي الجديد ينهي استعداداته للكشف عن أمراض التغذية لـ41 ألف طالب

أعلنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء حملة لفحص التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ضد سوء التغذية وأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والتى ستنطلق يوم 11 أكتوبر الجاري عبر فرق الفحص التابعة للتأمين الصحي داخل مدارس الوادي الجديد، على أن تُستكمل مراحل المتابعة والعلاج لاحقًا وفق بروتوكولات معتمدة وبعد موافقة وليّ أمر الطالب أو الطالبة.

وقال الدكتور محمد محروس، مدير عام التأمين الصحى بالمحافظة، إن خطة التأمين الصحي تستهدف فحص 41 ألفًا و369 تلميذًا في جميع مدارس الوادي الجديد بمراكزها الإدارية الخمسة والقرى التابعة لها، بواقع 25 ألف تلميذ في الريف و16 ألفًا و369 تلميذًا في الحضر، وتشمل الفحوص قياس الهيموجلوبين، ومؤشرات الطول والوزن، وتقييم مؤشرات سوء التغذية لتحديد حالات الأنيميا والسمنة والتقزم مبكرًا بين التلاميذ، تمهيدًا لصرف العلاج اللازم والمتابعة من خلال عيادات التأمين.

وأكد محروس أن فرق التأمين الصحي تقوم بإجراء الفحص الميداني داخل المدارس، وتحليل نتائج التلاميذ وتحديد الحالات التي تستلزم تدخل علاجى، حيث جرى التنسيق مع إدارات التعليم والصحة لضمان انسيابية العمل داخل مدارس الوادي الجديد، وتقديم إرشادات لأولياء الأمور حول أنماط الغذاء الصحي لتقليل سوء التغذية وعلاج الأنيميا بين التلاميذ، إضافة إلى متابعة حالات السمنة والتقزم بصورة دورية.