قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اندلاع حريق بمزرعة نخيل في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

اندلع حريق في مزرعة نخيل، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل بمدينة الخارجة. 

تبين نشوب حريق بمزرعة نخيل بحي أسماك الوادي بمدينة الخارجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأفاد مصدر طبي بعدم وجود مصابين، فيما جرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحريق لتأمين موقع الحريق طبيا. 

وجار محاولة إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية مع الدفع بعربات فنطاس مياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وتحرير محضر بالحريق وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق وملابساته.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الخميس 2-10-2025

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الخميس 2-10-2025

قسم الأشعة بمستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال سبتمبر

بالصور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج العقرب
برج العقرب

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد