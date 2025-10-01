اندلاع حريق بمزرعة نخيل في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

اندلع حريق في مزرعة نخيل، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل بمدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق بمزرعة نخيل بحي أسماك الوادي بمدينة الخارجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأفاد مصدر طبي بعدم وجود مصابين، فيما جرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحريق لتأمين موقع الحريق طبيا.

وجار محاولة إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية مع الدفع بعربات فنطاس مياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وتحرير محضر بالحريق وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق وملابساته.