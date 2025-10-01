بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي

أكد الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية أن السد العالي يستقبل فيضانات السودان وسد النهضة وغير حقيقي فتح مفيض توشكى .

وتابع الدكتور عباس شراقي أن الاستعدادات السنوية تصل أعلى قمتها مع بداية السنة المائية في أول أغسطس من كل عام حيث يستقبل السد العالي باكورة الإيراد السنوي، ولكنه تأخر قليلا بسب سد النهضة كما حدث فى السنوات الأخيرة عند ملء السد، وبدأت في الوصول أول سبتمبر مع فتح أكبر سدود البوابات السودانية ثم سد النهضة بعد افتتاح السد فى 9 سبتمبر 2025.

وأكد شراقي أن السد العالى يستقبل بأعلى كفاءة فيضانات النيل فى السودان التى وصلت إلى أكثر من 700 مليون م3 طوال شهر سبتمبر، وما زالنا فى بداية العام المائي.

وأكد شراقي أن الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن السد العالى يفتح بواباته لاستقبال الفيضان وكذلك ومفيض توشكى بسبب اكتمال الملء غير صحيحة.

مشيرا إلى أن السد العالى يستقبل الفيضان فى بحيرة ناصر بدون بوابات التى هى فقط لتصريف المياه للاستخدامات اليومية عن طريق التوربينات، ومفيض توشكى مغلق حتى اليوم لكى نستقبل باقى حصتنا وبعدها نقرر اللازم إذا استمر الفيضان.