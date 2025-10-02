قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد احتجاز مواطنيه في أسطول الصمود
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها
بن زايد والسوداني يؤكدان على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم فلسطين
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
ديني

أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها

أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر
أحمد سعيد

يعد الوقت الذي يسبق صلاة الفجر أفضل أوقات اليوم فهو ثلث الليل الأخير ويستحب فيه أداء بعض العبادات، حيث يُقبل المؤمنون على الطاعة والدعاء في وقت وينام فيه كثيرون، وقد حثّت النصوص الشرعية على استثمار هذه اللحظات الفريدة لذا نعرض لكم في السطور التالية أهم أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.

أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر

ليس المقصود من قيام الليل هو صلاة قيام الليل التي تتضمن 11 ركعة وختامها بالشفع والوتر، بل قيام الليل يشمل عبادات أخرى غير الصلاة ونتعرف عليها على النحو التالي:

  • قيام الليل والشفع والوتر: من أعظم العبادات في هذا الوقت هو صلاة قيام الليل، والتي كان النبي عليه الصلاة السلام يواظب عليها.
  • الوضوء: الاستعداد لـ صلاة الفجر بالوضوء وانتظارها تجلب الخشوف الصلاة، كما أن الوضوء سبب لنيل شفاعة النبي يوم القيامة.
  • الإكثار من ذكر الله: ومن أفضل الأذكار قول «سبحان الله وبحمده» مائة مرة، أو «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».
  • الاستغفار: وقت تنزل الرحمة والمغفرة، فقد ورد أن الله ينادي: «من يستغفرني فأغفر له؟».
  • الدعاء: قبل صلاة الفجر هو الثلث الأخير من الليل وهو من أوقات استجابة الدعاء، فيُستحب الإكثار منه وطلب الرحمة والمغفرة.
  • قراءة القرآن: تزيد القلب طمأنينة، وتمنح العقل خشوعًا، وهو شفيع لأصحابه يوم القيامة.

أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من أهم الأعمال بعد صلاة الفجر في الحديث الشريف "من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة".

  1. ويمكن اختصار أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر والتي حث عليها الشرع الشريف في النقاط التالية:
  2. الترديد مع المؤذن كما ينادي المؤذن، حتى إذا قال المؤذّن: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» قال المسلم: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله».
  3. دعاء ما بعد الأذان، وسؤال الله -تعالى- الوسيلة والفضيلة لرسول الله.
  4. الدعاء بين الأذان والإقامة.
  5. صلاة ركعتين نافلةً؛ وهي سنّةٌ عن رسول الله.
  6. تأدية فريضة الفجر.
  7. ترديد أذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الصباح، وما تيسّر من ذكر وتلاوة القرآن حتى طلوع الشمس.

دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك

يجب أن يستغل كل مصلٍ الأوقات المباركة بعد صلاة الفجر ويردد دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك ومن أفضل صيغ الدعاء ما يلي:

  • سبحان الله عدد ما أعطى وعدد ما وهب، وعدد ما يجود به وعدد ما يخرج من الأرض، وعدد ما ينزل من السماء، اللهم وسع رزقي واقضِ ديني و قوِّ ظهري.
  • اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلي بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله وليّ العطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير.
  • يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، أسألك فيض من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، بيدك الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.
  • اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.
  • اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.
  • اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون.
  • رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.
  • الحمد لله الذي ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.
  • الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر صلاة الفجر العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر الفجر ثلث الليل الأخير ثلث الليل

