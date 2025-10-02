أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها

يعد الوقت الذي يسبق صلاة الفجر أفضل أوقات اليوم فهو ثلث الليل الأخير ويستحب فيه أداء بعض العبادات، حيث يُقبل المؤمنون على الطاعة والدعاء في وقت وينام فيه كثيرون، وقد حثّت النصوص الشرعية على استثمار هذه اللحظات الفريدة لذا نعرض لكم في السطور التالية أهم أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.

أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر

ليس المقصود من قيام الليل هو صلاة قيام الليل التي تتضمن 11 ركعة وختامها بالشفع والوتر، بل قيام الليل يشمل عبادات أخرى غير الصلاة ونتعرف عليها على النحو التالي:

قيام الليل والشفع والوتر: من أعظم العبادات في هذا الوقت هو صلاة قيام الليل، والتي كان النبي عليه الصلاة السلام يواظب عليها.

الوضوء: الاستعداد لـ صلاة الفجر بالوضوء وانتظارها تجلب الخشوف الصلاة، كما أن الوضوء سبب لنيل شفاعة النبي يوم القيامة.

الإكثار من ذكر الله: ومن أفضل الأذكار قول «سبحان الله وبحمده» مائة مرة، أو «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

الاستغفار: وقت تنزل الرحمة والمغفرة، فقد ورد أن الله ينادي: «من يستغفرني فأغفر له؟».

الدعاء: قبل صلاة الفجر هو الثلث الأخير من الليل وهو من أوقات استجابة الدعاء، فيُستحب الإكثار منه وطلب الرحمة والمغفرة.

قراءة القرآن: تزيد القلب طمأنينة، وتمنح العقل خشوعًا، وهو شفيع لأصحابه يوم القيامة.

أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من أهم الأعمال بعد صلاة الفجر في الحديث الشريف "من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة".

ويمكن اختصار أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر والتي حث عليها الشرع الشريف في النقاط التالية: الترديد مع المؤذن كما ينادي المؤذن، حتى إذا قال المؤذّن: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» قال المسلم: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله». دعاء ما بعد الأذان، وسؤال الله -تعالى- الوسيلة والفضيلة لرسول الله. الدعاء بين الأذان والإقامة. صلاة ركعتين نافلةً؛ وهي سنّةٌ عن رسول الله. تأدية فريضة الفجر. ترديد أذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الصباح، وما تيسّر من ذكر وتلاوة القرآن حتى طلوع الشمس.

دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك

يجب أن يستغل كل مصلٍ الأوقات المباركة بعد صلاة الفجر ويردد دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك ومن أفضل صيغ الدعاء ما يلي: