رئيس "مياه القليوبية" يتابع أعمال الصيانة بمحطة مياه العبادلة بطوخ

تابع المهندس مصطفى مجاهد ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب القليوبية فى جولة تفقدية محطة مياه العبادلة المرشحة بمدينة طوخ في إطار حرص الشركة على المتابعة الميدانية المستمرة وضمان كفاءة التشغيل بالمحطات والاطمئنان على انتظام العمل بها، بما يحقق رضا المواطن ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، تابع " مجاهد " مراحل التشغيل المختلفة بالمحطة، واطمأن على كفاءة المعدات وخطوط المعالجة، كما استمع إلى شرح من مسؤولي التشغيل حول أعمال الصيانة الجارية وخطط رفع كفاءة المحطة بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بالبرامج الدورية للصيانة الوقائية، ورفع جاهزية فرق التشغيل لمواجهة أي طوارئ، مشددًا على أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق كثيفة السكان لضمان استمرارية الخدمة وتقديم مياه شرب نظيفة وذات جودة عالية للمواطنين.