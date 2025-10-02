ضبط 20 طن قمح ديورم بدائرة بلاط في الوادي الجديد

قامت حمله تموينية بقيادة مسعد علي مدير إدارة تموين بلاط من ضبط 20 طن قمح ديورم بدائرة بلاط بالوادي الجديد

، وتم التحفظ على المضبوطات بقسم شرطة بلاط لعدم حمل مستندات تسمح بخروجه.

وفي ذات السياق قامت كافة الإدارات التموينية بمراكز المحافظة بمتابعة الأسواق والمخابز وتم تحرير عدد 22 محضر مختلف بين مخابز وأسواق وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتي ذلك في ظل التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ولواء أ.ح . محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والتوجيهات الصادرة من الدكتورة سلوى مصطفى محمد - مديرعام مديرية التموين والتجارة الداخلية.