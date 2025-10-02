قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
محافظات

محافظة الوادى الجديد: مخطط لتقسيم وطرح أرض البحوث بالخارجة لتنفيذ مشروعات سكنية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إعداد مخطط لتقسيم وطرح أرض البحوث بالخارجة؛ لإقامة مجتمع سكني جديد، و دراسة طرح الأراضي المتميزة بالمراكز لإنشاء وحدات سكنية وتجارية استثمارية، بالتنسيق مع المراكز ومديرية الإسكان، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق أقصى استفادة  من أراضى الدولة غير المستغلة.

وكان محافظ الوادي الجديد التقى مؤخرا رئيس مركز البحوث الزراعية، لمناقشة آفاق التعاون المقترح تنفيذه فى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتعزيز التعاون المشترك فى المجالات البحثية.

واستعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال اللقاء أهم المشروعات الزراعية التى تنفذها المحافظة حاليًا فى مجالات استصلاح الأراضى والتوسع فى الزراعات الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن مشروعات تطوير نُظم الرى الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

ولفت إلى أن الوادى الجديد بما يمتلكه من مساحات واسعة من الأراضى الصالحة للزراعة يمثل إحدى المناطق الواعدة للاستثمار الزراعى والأنشطة المرتبطة به.

وأشاد الزملوط بدور مركز البحوث الزراعية كأكبر مؤسسة بحثية زراعية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وما يُقدمه من دعم فنى وبحثى وتدريب وإرشاد للمزارعين، مؤكدًا حرصه على تعميق التعاون مع المركز بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنتاج الزراعى وتحسين مستوى المزارعين بالمحافظة.

