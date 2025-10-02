رئيس رأس غارب يتابع تطوير عمارات الكمين وتجهيز شوارع شمال الـ128

تابع رئيس مدينة رأس غارب، اللواء ممدوح نديم، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية والشوارع بالمدينة، في إطار الخطة التنفيذية للعام المالي 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة المشروعات الجارية في مدن المحافظة.

وشملت جولة رئيس مدينة رأس غارب تفقد منطقة عمارات الكمين بالمدخل الشمالي، حيث يجري العمل على استبدال الأرصفة المتهالكة الداخلية والخارجية وتركيب بلاط إنترلوك جديد، إلى جانب إنشاء ساحة لانتظار السيارات بالشارع الرئيسي بهدف تحسين السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما اطلع نديم على أعمال تجهيز شوارع منطقة شمال الـ128 تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروع تركيب بلاط الإنترلوك بها، ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتحديث المشهد العمراني لرأس غارب بما يتماشى مع متطلبات التنمية والارتقاء بجودة الحياة.