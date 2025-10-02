قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
رئيس رأس غارب يتابع تطوير عمارات الكمين وتجهيز شوارع شمال الـ128

ابراهيم جادالله

تابع رئيس مدينة رأس غارب، اللواء ممدوح نديم، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية والشوارع بالمدينة، في إطار الخطة التنفيذية للعام المالي 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة المشروعات الجارية في مدن المحافظة.

وشملت جولة رئيس مدينة رأس غارب تفقد منطقة عمارات الكمين بالمدخل الشمالي، حيث يجري العمل على استبدال الأرصفة المتهالكة الداخلية والخارجية وتركيب بلاط إنترلوك جديد، إلى جانب إنشاء ساحة لانتظار السيارات بالشارع الرئيسي بهدف تحسين السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما اطلع نديم على أعمال تجهيز شوارع منطقة شمال الـ128 تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروع تركيب بلاط الإنترلوك بها، ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتحديث المشهد العمراني لرأس غارب بما يتماشى مع متطلبات التنمية والارتقاء بجودة الحياة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

