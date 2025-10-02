نحو 300 مستوطن يقتحمون مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى

في تصعيد جديد للاقتحامات المنظمة، اقتحم نحو 300 مستوطن إسرائيلي صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، قبل أن يتوجهوا بشكل استفزازي إلى مصلى باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية من الحرم.

ووفقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن الاقتحام جاء ضمن ما يعرف بـ"جماعات الهيكل" التي كثفت دعواتها في الآونة الأخيرة لحشد أكبر عدد من المستوطنين داخل الأقصى تزامناً مع الأعياد اليهودية. وأشارت الأوقاف إلى أن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية بالقرب من مصلى باب الرحمة، في خطوة اعتبرتها "تعدياً صارخاً على حرمة المكان ومخططاً لفرض واقع جديد داخل المسجد".

من جانبهم، عبر مرابطون في الأقصى عن رفضهم لهذه الانتهاكات، مؤكدين أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونماً، وأن أي محاولة لتغيير هويته الدينية أو تقسيمه مكانياً وزمانياً "ستواجه بمقاومة شعبية واسعة".

في المقابل، واصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين، خاصة النساء وكبار السن، حيث احتجزت هويات بعضهم على الأبواب، في محاولة للحد من وجودهم داخل الأقصى خلال فترة الاقتحام.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات فلسطينية رسمية وشعبية من أن الاقتحامات المتكررة لباب الرحمة تهدف إلى تحويله تدريجياً إلى بؤرة استيطانية دينية، تمهيداً للسيطرة الكاملة عليه كما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل.