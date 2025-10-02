قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
أخبار العالم

نحو 300 مستوطن يقتحمون مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى

مستوطنون يدنسون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون يدنسون باحات المسجد الأقصى
القسم الخارجي

في تصعيد جديد للاقتحامات المنظمة، اقتحم نحو 300 مستوطن إسرائيلي صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، قبل أن يتوجهوا بشكل استفزازي إلى مصلى باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية من الحرم.

ووفقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن الاقتحام جاء ضمن ما يعرف بـ"جماعات الهيكل" التي كثفت دعواتها في الآونة الأخيرة لحشد أكبر عدد من المستوطنين داخل الأقصى تزامناً مع الأعياد اليهودية. وأشارت الأوقاف إلى أن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية بالقرب من مصلى باب الرحمة، في خطوة اعتبرتها "تعدياً صارخاً على حرمة المكان ومخططاً لفرض واقع جديد داخل المسجد".

من جانبهم، عبر مرابطون في الأقصى عن رفضهم لهذه الانتهاكات، مؤكدين أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونماً، وأن أي محاولة لتغيير هويته الدينية أو تقسيمه مكانياً وزمانياً "ستواجه بمقاومة شعبية واسعة".

في المقابل، واصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين، خاصة النساء وكبار السن، حيث احتجزت هويات بعضهم على الأبواب، في محاولة للحد من وجودهم داخل الأقصى خلال فترة الاقتحام.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات فلسطينية رسمية وشعبية من أن الاقتحامات المتكررة لباب الرحمة تهدف إلى تحويله تدريجياً إلى بؤرة استيطانية دينية، تمهيداً للسيطرة الكاملة عليه كما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

المسجد الأقصي مستوطنون الاحتلال

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

قانون العمل الجديد

القطاع الخاص .. اعرف شروط التعيين والإعلان عن الوظائف الجديد بالقانون

مجلس النواب

بعد موافقة اللجنة العامة.. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

محمد سيف نائبرئيس حزب الاتحاد

نائب رئيس حزب الاتحاد: تعديلات الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في مسار العدالة

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

