بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تحقيق المحافظة إنجازًا بارزًا في ملف الشكاوى الحكومية، حيث نجحت في التعامل مع 99.55% من شكاوى واستغاثات المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحَّدة التابعة لمجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحقيق أعلى معدلات استجابة وسرعة في حل مشكلات المواطنين.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على نسب الإنجاز، حيث أكد أن الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالجيزة سجلت نسب استجابة متميزة، وجاءت مدينة الجيزة، والدقي، والعجوزة، وجنوب الجيزة، والهرم، والطالبية، والعمرانية، والوراق، وإمبابة، والمنيرة، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وكرداسة، وأبو النمرس، والبدرشين، والحوامدية، والصف، وأطفيح، والإدارة العامة للسياحة، وجهاز السرفيس، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومديريات الطرق، والتربية والتعليم، والطب البيطري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والشباب، والتنظيم والإدارة في مقدمة الجهات الأعلى استجابة بنسبة 100%.

ووجَّه المحافظ الشكر لهذه الجهات على جهودها الكبيرة في التعامل الفوري مع طلبات وشكاوى المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز الشكاوى المتبقية، ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وخاصة ما يتعلق بمتابعة الشكاوى، حيث يتم تلقيها وفحصها وتوجيهها إلكترونيًا، مع متابعة يومية ومستمرة لإجراءات الحل، مع إعطاء أولوية خاصة لملفات مخالفات البناء، والإشغالات، والطرق، والنظافة والتجميل.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة نجحت في تنفيذ 96.3% من المعاملات الواردة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، فضلًا عن الانتهاء من 97.8% من طلبات التصالح المقدمة لتقنين أوضاع العقارات.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات تمثل أحد أهم أولويات خطط العمل داخل المحافظة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.